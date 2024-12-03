В Еврокомиссии ответили на критику Фицо нового руководства ЕС за поддержку Украины

В Европейской комиссии отреагировали на заявления словацкого премьера Роберта Фицо, который раскритиковал новую руководительницу внешнеполитического ведомства Европейского Союза Каю Каллас и президента Европейского совета Антониу Кошту за выражение поддержки Украине от имени Евросоюза.

Как сообщает "Европейская правда", об этом во время брифинга в Брюсселе заявила пресс-секретарь Еврокомиссии Паула Пиньо.

У представительницы ЕК спросили, действительно ли Фицо звонил президенту Урсуле фон дер Ляйен по поводу заявления Каллас о том, что ЕС полон решимости помочь Украине выиграть войну.

Пиньо подтвердила, что такой разговор между фон дер Ляйен и Фицо состоялся, но не стала вдаваться в детали.

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Она подчеркнула, что президент ЕК "полностью доверяет своему высокому представителю, и мы должны сказать это громко и четко".

"Я думаю, что если мы оказываем всяческую поддержку, финансовую, военную, гуманитарную для Украины, если мы делаем это в течение почти трех лет то, очевидно, что это желание, чтобы Украина выиграла эту войну", – сказала Пиньо.

Она добавила, что не видит противоречий между заявлениями Каллас и линией, которой придерживается Еврокомиссия в вопросе поддержки Украины.

Фицо накануне заявил, что чиновники сделали заявления, которые не соответствуют позиции всего ЕС.

"Ни члены Комиссии, ни президент Европейского совета не могут позволить себе делать заявления от имени Европейского Союза, с которыми Европейский Союз и Европейский совет никогда не соглашались", – сказал словацкий премьер.

Заявления, о которых идет речь, были сделаны во время визита Каллас, Кошты и комиссара по вопросам расширения Марты Кос в Киев на выходных, во время которого они выразили поддержку Украине со стороны ЕС.

Трое политиков, которых недавно утвердил на новых должностях Европарламент, начали свои полномочия с визита в Украину.