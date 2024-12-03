Ймовірний новий канцлер Німеччини відповів, з ким може співпрацювати після виборів

Лідер найбільшої опозиційної партії Німеччини – Християнсько-демократичного союзу – Фрідріх Мерц, який має високі шанси стати наступним канцлером, сказав, що бачить багато спільного у питаннях безпекової політики із "Зеленими".

Про це повідомляє Tagesschau, пише "Європейська правда".

Очікують, що партія Мерца переможе на дострокових виборах в лютому, після чого в країні розпочнуться переговори про утворення коаліції. Серед потенційних партнерів блоку ХДС/ХСС на чолі з Мерцом – "Зелені", Соціал-демократична партія (СДПН) та Вільна демократична партія (якщо остання подолає виборчий бар'єр).

У Мерца запитали, з якими партіями він вважає можливою співпрацю після дострокових парламентських виборів, у разі успішного результату його політичної сили.

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Він відповів, що "у зовнішній та безпековій політиці у нас явно більше спільного із "Зеленими", ніж з СДПН".

Водночас, додав Мерц, із "Зеленими" у них багато розбіжностей в економічних питаннях, та наголосив, що після правління коаліція на чолі з Шольцом, до якої входили "Зелені", країні потрібна "фундаментальна зміна курсу".

Перед цим вихідними схожий меседж пролунав від представників "Зелених". Зокрема, співлідер "Зелених" Фелікс Банащак зазначив, що у питаннях підтримки України ХДС "підтримує наші позиції більше, ніж інші".

Нагадаємо, у листопаді в Німеччині розвалилася "світлофорна коаліція" за участі соціал-демократів Олафа Шольца, "Зелених" та "вільних демократів". Дострокові вибори до парламенту Німеччини мають відбутись 23 лютого 2025 року.

Соцопитування прогнозують ХДС найвищий результат на виборах. Також рейтинги давно свідчать, що рівень довіри до Мерца вищий, аніж до чинного канцлера Олафа Шольца.