Вероятный новый канцлер Германии ответил, с кем может сотрудничать после выборов

Лидер крупнейшей оппозиционной партии Германии – Христианско-демократического союза – Фридрих Мерц, имеющий высокие шансы стать следующим канцлером, сказал, что видит много общего в вопросах политики безопасности с "Зелеными".

Об этом сообщает Tagesschau, пишет "Европейская правда".

Ожидается, что партия Мерца победит на досрочных выборах в феврале, после чего в стране начнутся переговоры о создании коалиции. Среди потенциальных партнеров блока ХДС/ХСС во главе с Мерцом – "Зеленые", Социал-демократическая партия (СДПГ) и Свободная демократическая партия (если последняя преодолеет избирательный барьер).

У Мерца спросили, с какими партиями он считает возможным сотрудничество после досрочных парламентских выборов, в случае успешного результата его политической силы.

Реклама:

Он ответил, что "во внешней политике и политике безопасности у нас явно больше общего с "Зелеными", чем с СДПГ".

В то же время, добавил Мерц, с "Зелеными" у них много разногласий в экономических вопросах, и отметил, что после правления коалиции во главе с Шольцом, в которую входили "Зеленые", стране нужна "фундаментальная смена курса".

Перед этим на выходных похожий месседж прозвучал от представителей "Зеленых". В частности, сопредседатель "Зеленых" Феликс Банащак отметил, что в вопросах поддержки Украины ХДС "поддерживает наши позиции больше, чем другие".

Напомним, в ноябре в Германии развалилась "светофорная коалиция" с участием социал-демократов Олафа Шольца, "Зеленых" и "свободных демократов". Досрочные выборы в парламент Германии должны состояться 23 февраля 2025 года.

Соцопросы прогнозируют ХДС самый высокий результат на выборах. Также рейтинги давно свидетельствуют, что уровень доверия к Мерцу выше, чем к действующему канцлеру Олафу Шольцу.