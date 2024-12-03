Глава МИД Люксембурга: Войска НАТО в Украине означают войну

Министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель выступил против отправки военных НАТО в Украину, назвав это эскалационным шагом.

Об этом он рассказал журналистам перед началом встречи глав МИД стран Альянса в Брюсселе во вторник, 3 декабря, передает "Европейская правда".

На вопрос о возможности развертывания войск НАТО в Украине "для обеспечения возможного мира" глава люксембургского МИД заявил: "Войска на земле означают войну, и нам нужно об этом помнить".

Реклама:

Также Беттель скептически высказался относительно стран, якобы готовых к отправке войск в Украину: "Интересно, кто будет объяснять это собственной стране, когда наступит время".

Он отметил, что Киев сейчас нуждается прежде всего в поддержке в оружии, о чем украинская сторона и просит, и выразил надежду, что эта помощь не уменьшится с приходом Дональда Трампа к власти в США.

"Если Трамп скажет: "Вот мой план, я прекращаю давать деньги", то один за другим другие сделают так же, и тогда это на самом деле произойдет. Мы подведем Украину, и это будет ужасно. Они воюют за нас, не следует об этом забывать. Но я не считаю, что мы готовы отправлять туда людей", – подытожил Беттель.

СМИ ранее писали, что в Европе на фоне возможного отстранения США с приходом Дональда Трампа возобновились дискуссии об отправке западных войск и частных оборонных компаний на украинскую землю.

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон также допускал, что в Украине могут быть развернуты британские войска, если избранный президент США Дональд Трамп сократит военную помощь Киеву.