ЗМІ: В ОБСЄ шукають компроміс, аби призначити нове керівництво без вето РФ

В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) обговорюють кілька варіантів призначення нового керівництва так, аби Росія не наклала вето – Організація ухвалює всі рішення консенсусом.

Про це йдеться в публікації "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".

Мальта, яка у 2024 році головує в ОБСЄ, ще влітку запропонувала свої кандидатури на заповнення чотирьох керівних посад організації:

генеральним секретарем ОБСЄ мав стати чинний глава МЗС Албанії Іглі Хасані;

главою Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) – нідерландський дипломат Крістоф Камп;

верховною комісаркою ОБСЄ у справах національних меншин – колишня грузинська міністерка Кетеван Ціхелашвілі;

верховним комісаром ОБСЄ з питань свободи слова – норвезький дипломат і нинішній глава місії ОБСЄ в Косові Ян Браат.

Останні двоє вже є тимчасовими керівниками своїх відомств після того, як Росія заблокувала їхнє постійне призначення у вересні.

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Водночас, за інформацією "Радіо Свобода", більшу підтримку в ОБСЄ має альтернативна пропозиція Греції та Туреччини, згідно з якою генсеком організації може стати ексглава турецького МЗС Ферідун Сінірліоглу, а головою БДІПЛ – грецька дипломатка Марія Телаліан.

Росія вже висловилась проти кандидатури Кетеван Ціхелашвілі, бо вона на посаді міністерки в Грузії працювала над реінтеграцією окупованих Росією Південної Осетії та Абхазії.

Джерела "Радіо Свобода" вважають, що остаточний компроміс полягатиме у призначенні Крістофа Кампа на посаду комісара ОБСЄ у справах нацменшин.

Питання призначення керівництва ОБСЄ порушуватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів на Мальті 5-6 грудня, де очікується присутність і росіянина Сергєя Лаврова.