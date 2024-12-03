ЗМІ: В ОБСЄ шукають компроміс, аби призначити нове керівництво без вето РФ
В Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) обговорюють кілька варіантів призначення нового керівництва так, аби Росія не наклала вето – Організація ухвалює всі рішення консенсусом.
Про це йдеться в публікації "Радіо Свобода", пише "Європейська правда".
Мальта, яка у 2024 році головує в ОБСЄ, ще влітку запропонувала свої кандидатури на заповнення чотирьох керівних посад організації:
- генеральним секретарем ОБСЄ мав стати чинний глава МЗС Албанії Іглі Хасані;
- главою Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) – нідерландський дипломат Крістоф Камп;
- верховною комісаркою ОБСЄ у справах національних меншин – колишня грузинська міністерка Кетеван Ціхелашвілі;
- верховним комісаром ОБСЄ з питань свободи слова – норвезький дипломат і нинішній глава місії ОБСЄ в Косові Ян Браат.
Останні двоє вже є тимчасовими керівниками своїх відомств після того, як Росія заблокувала їхнє постійне призначення у вересні.
Водночас, за інформацією "Радіо Свобода", більшу підтримку в ОБСЄ має альтернативна пропозиція Греції та Туреччини, згідно з якою генсеком організації може стати ексглава турецького МЗС Ферідун Сінірліоглу, а головою БДІПЛ – грецька дипломатка Марія Телаліан.
Росія вже висловилась проти кандидатури Кетеван Ціхелашвілі, бо вона на посаді міністерки в Грузії працювала над реінтеграцією окупованих Росією Південної Осетії та Абхазії.
Джерела "Радіо Свобода" вважають, що остаточний компроміс полягатиме у призначенні Крістофа Кампа на посаду комісара ОБСЄ у справах нацменшин.
Питання призначення керівництва ОБСЄ порушуватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів на Мальті 5-6 грудня, де очікується присутність і росіянина Сергєя Лаврова.