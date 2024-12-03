СМИ: В ОБСЕ ищут компромисс, чтобы назначить новое руководство без вето РФ

В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) обсуждают несколько вариантов назначения нового руководства так, чтобы Россия не наложила вето – Организация принимает все решения консенсусом.

Об этом говорится в публикации "Радио Свобода", пишет "Европейская правда".

Мальта, которая в 2024 году председательствует в ОБСЕ, еще летом предложила свои кандидатуры на заполнение четырех руководящих должностей организации:

генеральным секретарем ОБСЕ должен был стать действующий глава МИД Албании Игли Хасани;

главой Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) – нидерландский дипломат Кристоф Камп;

верховным комиссаром ОБСЕ по делам национальных меньшинств – бывший грузинский министр Кетеван Цихелашвили;

верховным комиссаром ОБСЕ по вопросам свободы слова – норвежский дипломат и нынешний глава миссии ОБСЕ в Косово Ян Браат.

Последние два уже являются временными руководителями своих ведомств после того, как Россия заблокировала их постоянное назначение в сентябре.

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В то же время, по информации "Радио Свобода", большую поддержку в ОБСЕ имеет альтернативное предложение Греции и Турции, согласно которому генсеком Организации может стать экс-глава турецкого МИД Феридун Синирлиоглу, а главой БДИПЧ – греческий дипломат Мария Телалиан.

Россия уже высказалась против кандидатуры Кетеван Цихелашвили, потому что она на посту министра в Грузии работала над реинтеграцией оккупированных Россией Южной Осетии и Абхазии.

Источники "Радио Свобода" считают, что окончательный компромисс будет заключаться в назначении Кристофа Кампа на должность комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств.

Вопрос назначения руководства ОБСЕ будет подниматься на встрече министров иностранных дел стран-членов на Мальте 5-6 декабря, где ожидается присутствие и россиянина Сергея Лаврова.