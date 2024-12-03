ЗМІ: президент Литви може заблокувати двох міністрів від скандальної партії

Президент Литви Гітанас Науседа може заблокувати кандидатури на двох міністрів від суперечливої партії "Зоря Німану", яку запросили до коаліції.

Про це повідомляє портал Delfi з посиланням на кілька джерел, пише "Європейська правда".

Співрозмовники повідомили журналістам, що Науседа може відкинути кандидатів "Зорі Німану" на міністра юстиції та на міністра довкілля.

Водночас лідер політсили Ремігіюс Жемайтайтіс заявив, що йому нічого про це не відомо.

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У середу Науседа має підписати наказ про новий склад уряду. Радник президента Фредерікс Янсонс раніше натякав, що він може затвердити не повний склад запропонованого уряду.

Нагадаємо, формування нової коаліції супроводжується критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.



