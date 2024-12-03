СМИ: президент Литвы может заблокировать двух министров от скандальной партии
Президент Литвы Гитанас Науседа может заблокировать кандидатуры на двух министров от противоречивой партии "Заря Немана", которую пригласили в коалицию.
Об этом сообщает портал Delfi со ссылкой на несколько источников, пишет "Европейская правда".
Собеседники сообщили журналистам, что Науседа может отвергнуть кандидатов "Зари Немана" на министра юстиции и на министра окружающей среды.
В то же время лидер политсилы Ремигиюс Жемайтайтис заявил, что ему ничего об этом не известно.
В среду Науседа должен подписать приказ о новом составе правительства. Советник президента Фредерикс Янсонс ранее намекал, что он может утвердить не полный состав предложенного правительства.
Напомним, формирование новой коалиции сопровождается критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.
3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.
Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.