В Европе планируют ослабить ограничения на отстрел волков

Страны Европы поддержали предложение снизить охранный статус волков на континенте, реагируя на требования фермеров, которые обвиняют хищников в охоте на их скот.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

На встрече в Страсбурге во вторник, 3 декабря, члены Бернской конвенции Совета Европы об охране дикой флоры и фауны одобрили предложение об изменении статуса волков с "строго защищенного" на "защищенный" вид.

Среди стран, которые поддержали предложение, были Андорра, Армения, Грузия, Исландия, Норвегия, Северная Македония, Молдова, Лихтенштейн, Сербия, Украина, Швейцария и Швейцария, а также все 27 членов ЕС.

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Против выступили Великобритания, Черногория, Босния и Герцеговина, Монако и Албания, тогда как Тунис и Турция воздержались во время голосования.

Изменения вступят в силу через три месяца, если против них не возразит не менее трети Сторон Бернской конвенции Совета Европы, то есть 17 государств.

Это позволит Европейскому Союзу изменить директиву, которая регулирует разрешение национальным органам власти на отстрел волков, которые, как считается, представляют угрозу для скота фермерских хозяйств.

Европейская комиссия еще в прошлом году объявила о намерении изменить статус волков с "строго защищенного" на "защищенный", что в будущем сделало бы возможным охоту на этих животных.

Это было личной инициативой президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, чья домашняя пони Долли была убита волком в 2022 году. Также ее поддерживали охотничьи и фермерские ассоциации ЕС, ссылаясь на необходимость защитить скот.