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У Бундестазі закликали главу МЗС Німеччини терміново летіти до Грузії

Новини — Понеділок, 30 грудня 2024, 10:08 — Уляна Кричковська

Представник Бундестагу Кнут Абрахам від опозиційного блоку ХДС/ХСС закликав очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок терміново вирушити до Грузії.

Про це із посиланням на його допис у X (Twitter) пише "Європейська правда".

У неділю, 29 грудня, коли в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни, Абрахам закликав Бербок терміново вирушити до країни.

Він заявив, "ситуація в країні-кандидатці в ЄС погіршується з кожним днем".

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Також, на думку Абрахама, до Тбілісі найближчим часом мають вилетіти міністри закордонних справ Веймарського трикутника – не тільки Німеччини, а й Франції та Польщі.

"Резолюція Європейського парламенту та досвід країн Балтії показують шлях уперед", – наголосив він.

Нагадаємо, країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія  закликали грузинську владу розглянути можливість проведення нових виборів.

30 грудня писали, що Кавелашвілі у день своєї інавгурації підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

Радимо також ознайомитися із Editorial "Європейської правди" про те, чому Київ має якнайшвидше змінити політику щодо Грузії та чому не повинен визнавати нового президента Грузії.

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Німеччина Грузія Франція Польща
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