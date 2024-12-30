У Бундестазі закликали главу МЗС Німеччини терміново летіти до Грузії

Представник Бундестагу Кнут Абрахам від опозиційного блоку ХДС/ХСС закликав очільницю Міністерства закордонних справ Німеччини Анналену Бербок терміново вирушити до Грузії.

Про це із посиланням на його допис у X (Twitter) пише "Європейська правда".

У неділю, 29 грудня, коли в парламенті Грузії відбулася інавгурація Михеїла Кавелашвілі, якого не визнають чинна глава держави Саломе Зурабішвілі, опозиція і значна частина міжнародних партнерів країни, Абрахам закликав Бербок терміново вирушити до країни.

Він заявив, "ситуація в країні-кандидатці в ЄС погіршується з кожним днем".

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Також, на думку Абрахама, до Тбілісі найближчим часом мають вилетіти міністри закордонних справ Веймарського трикутника – не тільки Німеччини, а й Франції та Польщі.

"Резолюція Європейського парламенту та досвід країн Балтії показують шлях уперед", – наголосив він.

Нагадаємо, країни Балтії, Швеція, Данія, Ісландія, Норвегія та Фінляндія закликали грузинську владу розглянути можливість проведення нових виборів.

30 грудня писали, що Кавелашвілі у день своєї інавгурації підписав низку законів, зокрема щодо заборони масок і піротехніки на мітингах.

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