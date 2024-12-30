В Бундестаге призвали главу МИД Германии срочно лететь в Грузию

Представитель Бундестага Кнут Абрахам от оппозиционного блока ХДС/ХСС призвал главу Министерства иностранных дел Германии Анналену Бербок срочно отправиться в Грузию.

Об этом со ссылкой на его сообщение в X (Twitter) пишет "Европейская правда".

В воскресенье, 29 декабря, когда в парламенте Грузии состоялась инаугурация Михеила Кавелашвили, которого не признают действующая глава государства Саломе Зурабишвили, оппозиция и значительная часть международных партнеров страны, Абрахам призвал Бербок срочно отправиться в страну.

Он заявил, "ситуация в стране-кандидате в ЕС ухудшается с каждым днем".

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Также, по мнению Абрахама, в Тбилиси в ближайшее время должны вылететь министры иностранных дел Веймарского треугольника – не только Германии, но и Франции и Польши.

"Резолюция Европейского парламента и опыт стран Балтии показывают путь вперед", – подчеркнул он.

Напомним, страны Балтии, Швеция, Дания, Исландия, Норвегия и Финляндия призвали грузинские власти рассмотреть возможность проведения новых выборов.

30 декабря писали, что Кавелашвили в день своей инаугурации подписал ряд законов, в частности о запрете масок и пиротехники на митингах.

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