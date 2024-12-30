Туреччина готова забезпечити електрикою Сирію та Ліван

Туреччина заявила про готовність постачати електроенергію в Сирію та Ліван, і група турецьких посадовців вже перебуває в Сирії, де працює над вирішенням енергетичних проблем.

Про це заявив турецький міністр енергетики Альпарслан Байрактар, якого цитує Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Делегація міністерства прибула до Дамаска в суботу і, згідно з попередніми коментарями Байрактара, мала намір обговорити можливе співробітництво в галузі енергетики, включно з постачанням електроенергії для зниження її дефіциту.

"Можливо, електроенергія, якої потребують Сирія і Ліван, буде спочатку задовольнятися за рахунок експорту з Туреччини, і, звичайно, ми зможемо побачити картину трохи ширше після вивчення ситуації в мережі електропередач", – сказав Байрактар журналістам.

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За його словами, встановлена до війни потужність Сирії у 8500 мегават скоротилася приблизно до 3500 мегават.

"Переважна більшість людей задовольняють свої потреби в електроенергії за допомогою генераторів, тому потреба в електриці дуже велика", – сказав Байрактар.

Він додав, що команда міністерства вивчає можливості використання власних ресурсів нафти і природного газу Сирії.

Наразі Туреччина забезпечує електроенергією деякі райони північної Сирії, де вона розмістила чотири військові підрозділи.

Раніше стало відомо, що уряд Німеччини ініціював кілька проєктів із надання допомоги Сирії на загальну суму 60 мільйонів євро.

Своєю чергою Європейська комісія у грудні оголосила про нову операцію "Гуманітарний повітряний міст" для Сирії, щоб доставити екстрену медичну допомогу та інші товари першої необхідності.