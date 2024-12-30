Турция готова обеспечить электричеством Сирию и Ливан

Турция заявила о готовности поставлять электроэнергию в Сирию и Ливан, и группа турецких чиновников уже находится в Сирии, где работает над решением энергетических проблем.

Об этом заявил турецкий министр энергетики Альпарслан Байрактар, которого цитирует Reuters, сообщает "Европейская правда".

Делегация министерства прибыла в Дамаск в субботу и, согласно предварительным комментариям Байрактара, намеревалась обсудить возможное сотрудничество в области энергетики, включая поставки электроэнергии для снижения ее дефицита.

"Возможно, электроэнергия, в которой нуждаются Сирия и Ливан, будет сначала удовлетворяться за счет экспорта из Турции, и, конечно, мы сможем увидеть картину немного шире после изучения ситуации в сети электропередач", – сказал Байрактар журналистам.

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По его словам, установленная до войны мощность Сирии в 8500 мегаватт сократилась примерно до 3500 мегаватт.

"Подавляющее большинство людей удовлетворяют свои потребности в электроэнергии с помощью генераторов, поэтому потребность в электричестве очень велика", – сказал Байрактар.

Он добавил, что команда министерства изучает возможности использования собственных ресурсов нефти и природного газа Сирии.

Сейчас Турция обеспечивает электроэнергией некоторые районы северной Сирии, где она разместила четыре военных подразделения.

Ранее правительство Германии инициировало несколько проектов по оказанию помощи Сирии на общую сумму 60 миллионов евро.

В свою очередь Европейская комиссия в декабре объявила о новой операции "Гуманитарный воздушный мост" для Сирии, чтобы доставить экстренную медицинскую помощь и другие товары первой необходимости.