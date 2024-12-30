Уряд Молдови спільно із партнерами підготував план надання допомоги Придністров’ю

Президентка Молдови Мая Санду заявила, що уряд країни спільно із партнерами підготував план надання гуманітарної допомоги громадянам, які проживають у молдавському Придністров’ї, після того, як російський "Газпром" припинить поставки газу.

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на NewsMaker.

Як проінформувало видання, 30 грудня Санду зустрілася з прем'єр-міністром Доріном Речаном, спікером парламенту Ігорем Гросу і віцепрем'єром із реінтеграції Олегом Серебряним.

Вони обговорили ситуацію в енергетичному секторі. Відтак, Санду проінформувала, що для громадян, які проживають у Придністров’ї, уряд спільно з партнерами "підготував план надання гуманітарної допомоги".

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"Два роки тому "Газпром" перестав виконувати свої контрактні зобов'язання перед споживачами Правобережжя, а тепер оголосив про припинення постачання газу і на Лівобережжя. Правий берег уже забезпечили газом на опалювальний сезон, і зараз ми вживаємо заходів, щоб забезпечити безперебійне електропостачання", – заявила президентка Молдови.

Санду додала, що Кремль "знову використовує енергетичний шантаж".

"Кремль намагається дестабілізувати ситуацію, вплинути на парламентські вибори і підірвати наш європейський курс. У такі моменти важливо зберігати єдність, солідарність і віру в Молдову та її народ. Також важливо раціонально використовувати енергію", – підсумувала очільниця країни.

28 грудня російський "Газпром" офіційно оголосив, що з 1 січня 2025 року припинить поставки газу до молдовського Придністров’я у зв’язку з "невиконанням платіжних зобов'язань".

Зазначимо, Молдова отримує газ із Росії за контрактом, який діє до кінця жовтня 2026 року. З осені 2022 року "Газпром" обмежив постачання газу до 5,7 млн кубометрів газу на добу, що значно менше, ніж споживання Молдови в зимовий період.

У підсумку з кінця 2022 року весь російський газ відправляють у Придністров'я, де його використовують для генерації електроенергії на Молдовській ГРЕС, а решту – для побутових потреб.

Варто зазначити, що Україна не має наміру продовжувати контракт на транзит російського газу в європейські країни, який закінчується 1 січня 2025 року. У зв'язку з цим у Молдові з 12 грудня діє режим надзвичайного стану в енергетиці, що триватиме 60 днів.

Альтернативний маршрут, яким Росія може поставити газ до Молдови – трансбалканський газопровід через Туреччину.

Однак оскільки "Газпром" – як стверджує прем'єр Молдови Дорін Речан – визначив підставою припинення постачання не проблеми з транзитом, а "неплатежі" з боку підконтрольного Росії Придністров'я, то це суттєво ускладнює відновлення постачань.

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Дательніше читайте у статтях "Як ліквідувати Придністров’я. Все про сценарії "примусового" об’єднання Молдови та їхні наслідки", а також "Молдову колють газовою голкою. Чому країна оголосила надзвичайний стан та до чого тут Придністров’я".