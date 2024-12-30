Правительство Молдовы вместе с партнерами составило план помощи Приднестровью

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что правительство страны совместно с партнерами подготовило план оказания гуманитарной помощи гражданам, проживающим в молдавском Приднестровье, после того, как российский "Газпром" прекратит поставки газа.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Как проинформировало издание, 30 декабря Санду встретилась с премьер-министром Дорином Речаном, спикером парламента Игорем Гросу и вице-премьером по реинтеграции Олегом Серебряным.

Они обсудили ситуацию в энергетическом секторе. Следовательно, Санду проинформировала, что для граждан, проживающих в Приднестровье, правительство совместно с партнерами "подготовило план оказания гуманитарной помощи".

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"Два года назад "Газпром" перестал выполнять свои контрактные обязательства перед потребителями Правобережья, а теперь объявил о прекращении поставок газа и на Левобережье. Правый берег уже обеспечили газом на отопительный сезон, и сейчас мы принимаем меры, чтобы обеспечить бесперебойное электроснабжение", – заявила президент Молдовы.

Санду добавила, что Кремль "снова использует энергетический шантаж".

"Кремль пытается дестабилизировать ситуацию, повлиять на парламентские выборы и подорвать наш европейский курс. В такие моменты важно сохранять единство, солидарность и веру в Молдову и ее народ. Также важно рационально использовать энергию", – подытожила глава страны.

28 декабря российский "Газпром" официально объявил, что с 1 января 2025 года прекратит поставки газа в молдавское Приднестровье в связи с "невыполнением платежных обязательств".

Отметим, Молдова получает газ из России по контракту, который действует до конца октября 2026 года. С осени 2022 года "Газпром" ограничил поставки газа до 5,7 млн кубометров газа в сутки, что значительно меньше, чем потребление Молдовы в зимний период.

В итоге с конца 2022 года весь российский газ отправляют в Приднестровье, где его используют для генерации электроэнергии на Молдавской ГРЭС, а остальное – для бытовых нужд.

Стоит отметить, что Украина не намерена продлевать контракт на транзит российского газа в европейские страны, который заканчивается 1 января 2025 года. В связи с этим в Молдове с 12 декабря действует режим чрезвычайного положения в энергетике, который продлится 60 дней.

Альтернативный маршрут, по которому Россия может поставить газ в Молдову – трансбалканский газопровод через Турцию.

Однако поскольку "Газпром" – как утверждает премьер Молдовы Дорин Речан – определил основанием прекращения поставок не проблемы с транзитом, а "неплатежи" со стороны подконтрольного России Приднестровья, то это существенно усложняет возобновление поставок.

Кишинев не признает долг Тирасполя и не планирует его оплачивать.

Подробнее читайте в статьях "Как ликвидировать Приднестровье. Все о сценариях "принудительного" объединения Молдовы и их последствиях", а также "Молдову колют газовой иглой. Почему страна объявила чрезвычайное положение и при чем здесь Приднестровье".