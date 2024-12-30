У Франції чоловік отримав тюремний термін за погрози в інтернеті влаштувати теракти

У французькому Страсбурзі 29-річного чоловіка засудили до восьми місяців тюремного ув'язнення за "підбурювання до терористичного акту" після розміщення в інтернеті повідомлень із погрозами вчинити теракти.

Про це повідомляє AFP з посиланням на судові джерела, інформує "Європейська правда".

У своєму рішенні суд також постановив, щоб чоловік із регіону Дубс залишався під вартою.

У повідомленнях, опублікованих у соціальній мережі Snapchat, чоловік пророкував "сльози і кров", згадував зброю і закликав людей приєднатися до нього.

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Правоохоронців сповістили про ці повідомлення 19 грудня через платформу Pharos, яка дає змогу повідомляти про незаконний контент в Інтернеті.

Чоловіка було швидко заарештовано в реабілітаційному центрі для наркоманів в Ельзасі, куди його щойно помістили.

Раніше він вже був засуджений за аналогічний злочин, пов'язаний із "прямим підбурюванням до акту тероризму, вчиненому з використанням мережевих публічних комунікаційних сервісів".

За даними видання, чоловік, який вже багато років страждає на полінаркоманію, також приймає важкий курс ліків.

Після звільнення з в'язниці він перебуватиме під соціально-судовим наглядом протягом п'яти років. Крім іншого, він зобов'язаний пройти курс лікування.

Нещодавно четверо чоловіків, підозрюваних у плануванні терористичних атак, були заарештовані на заході Північної Македонії.

Повідомляли також, що у німецьких федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг заарештували трьох прихильників терористичної організації "Ісламська держава", які планували теракт.