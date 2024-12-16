У Північній Македонії під час антитерористичної операції заарештували чотирьох чоловіків
Четверо чоловіків, підозрюваних у плануванні терористичних атак, були заарештовані в неділю на заході Північної Македонії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Міністр внутрішніх справ Панче Тошковський заявив, що арешти були проведені під час рейдів у кількох місцях у західних містах Струга і Гостивар. Чотирьох чоловіків підозрюють у тому, що вони "є членами терористичних організацій (і) перебували під наглядом протягом тривалого часу".
Всі вони є громадянами Північної Македонії і, як очікується, в неділю постали перед слідчим суддею.
Тошковський не уточнив, з якими саме терористичними організаціями були пов'язані підозрювані. "У нас є обґрунтовані підозри, що вони пов'язані з групами, які підтримують певні екстремістські та релігійні організації", – сказав він.
"Їхньою метою (була) індоктринація інших людей з Балкан, які б діяли відповідним чином для реалізації їхніх планів", – додав Тошковський.
Підозрюваним загрожує до восьми років позбавлення волі, якщо їх визнають винними у підготовці терористичного акту.
У грудні 2020 року поліція Північної Македонії заарештувала вісьмох чоловіків за підозрою в плануванні терористичних атак на приватних осіб і громадські будівлі від імені угруповання "Ісламська держава".
Минулого тижня у німецьких федеральних землях Гессен та Баден-Вюртемберг заарештували трьох прихильників терористичної організації "Ісламська держава", які планували теракт.
А перед цим в місті Аугсбург поліція затримала 37-річного шукача притулку з Іраку, якого підозрюють у плануванні теракту на різдвяному ярмарку.