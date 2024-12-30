Во Франции мужчина получил тюремный срок за угрозы в интернете устроить теракты

Во французском Страсбурге 29-летнего мужчину приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за "подстрекательство к террористическому акту" после размещения в интернете сообщений с угрозами совершить теракты.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на судебные источники, информирует "Европейская правда".

В своем решении суд также постановил, чтобы мужчина из региона Дубс оставался под стражей.

В сообщениях, опубликованных в социальной сети Snapchat, мужчина предсказывал "слезы и кровь", упоминал оружие и призывал людей присоединиться к нему.

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Правоохранителей известили об этих сообщениях 19 декабря через платформу Pharos, которая позволяет сообщать о незаконном контенте в Интернете.

Мужчина был быстро арестован в реабилитационном центре для наркоманов в Эльзасе, куда его только что поместили.

Ранее он уже был осужден за аналогичное преступление, связанное с "прямым подстрекательством к акту терроризма, совершенному с использованием сетевых публичных коммуникационных сервисов".

По данным издания, мужчина, который уже много лет страдает полинаркоманией, также принимает тяжелый курс лекарств.

После освобождения из тюрьмы он будет находиться под социально-судебным надзором в течение пяти лет. Помимо прочего, он обязан пройти курс лечения.

Недавно четверо мужчин, подозреваемых в планировании террористических атак, были арестованы на западе Северной Македонии.

Сообщалось также, что в немецких федеральных землях Гессен и Баден-Вюртемберг арестовали трех сторонников террористической организации "Исламское государство", которые планировали теракт.