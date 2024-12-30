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Від нападу акули в Червоному морі загинув працівник Єврокомісії

Новини — Понеділок, 30 грудня 2024, 12:46 — Уляна Кричковська

У Червоному морі загинув італійський турист, який працював у Європейській комісії – на нього напала акула.

Про це повідомляє АNSA, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, подія сталася у Єгипті у неділю, 29 грудня.

Морський хижак напав на двох аквалангістів під час дайвінгу у Червоному морі. Акула поранила ще одного італійського туриста, який перебував поруч із загиблим.

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Загиблому Джанлуці Ді Джойї 21 грудня виповнилося 48 років. Він був одружений, перебував у Єгипті з родиною у відпустці.

Журналісти зазначили, що чоловік працював у Європейській комісії в Об'єднаному дослідницькому центрі (JRC) – службі, що займалася в Комісії питаннями науки і знань.

Зазначимо, 25 листопада неподалік від узбережжя Єгипту, приблизно за 80 кілометрів від популярного серед дайверів курорту Марса Алам, зазнав аварії корабель, який прямував до Хургади. Від високої хвилі корабель перекинувся і частково затонув.

26 листопада повідомляли про порятунок двох бельгійців і швейцарця.  А 27 листопада інформували, що вдалося врятували громадянина Фінляндії. 

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