Від нападу акули в Червоному морі загинув працівник Єврокомісії

У Червоному морі загинув італійський турист, який працював у Європейській комісії – на нього напала акула.

Про це повідомляє АNSA, передає "Європейська правда".

Як зазначили журналісти, подія сталася у Єгипті у неділю, 29 грудня.

Морський хижак напав на двох аквалангістів під час дайвінгу у Червоному морі. Акула поранила ще одного італійського туриста, який перебував поруч із загиблим.

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Загиблому Джанлуці Ді Джойї 21 грудня виповнилося 48 років. Він був одружений, перебував у Єгипті з родиною у відпустці.

Журналісти зазначили, що чоловік працював у Європейській комісії в Об'єднаному дослідницькому центрі (JRC) – службі, що займалася в Комісії питаннями науки і знань.

Зазначимо, 25 листопада неподалік від узбережжя Єгипту, приблизно за 80 кілометрів від популярного серед дайверів курорту Марса Алам, зазнав аварії корабель, який прямував до Хургади. Від високої хвилі корабель перекинувся і частково затонув.

26 листопада повідомляли про порятунок двох бельгійців і швейцарця. А 27 листопада інформували, що вдалося врятували громадянина Фінляндії.