От нападения акулы в Красном море погиб работник Еврокомиссии

В Красном море погиб итальянский турист, который работал в Европейской комиссии – на него напала акула.

Об этом сообщает АNSA, передает "Европейская правда".

Как отметили журналисты, происшествие произошло в Египте в воскресенье, 29 декабря.

Морской хищник напал на двух аквалангистов во время дайвинга в Красном море. Акула ранила еще одного итальянского туриста, который находился рядом с погибшим.

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Погибшему Джанлуке Ди Джойи 21 декабря исполнилось 48 лет. Он был женат, находился в Египте с семьей в отпуске.

Журналисты отметили, что мужчина работал в Европейской комиссии в Объединенном исследовательском центре (JRC) – службе, которая занималась в Комиссии вопросами науки и знаний.

Отметим, 25 ноября неподалеку от побережья Египта, примерно в 80 километрах от популярного среди дайверов курорта Марса Алам, потерпел крушение корабль, который направлялся в Хургаду. От высокой волны корабль перевернулся и частично затонул.

26 ноября сообщалось о спасении двух бельгийцев и швейцарца. А 27 ноября информировали, что удалось спасли гражданина Финляндии.