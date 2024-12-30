У Сербії засудили батьків підлітка, який минулого року влаштував стрілянину у школі

Батьків підлітка, який у травні 2023 року вбив дев'ятьох дітей і охоронця під час масового розстрілу в школі в Сербії, ув’язнили у понеділок, 30 грудня.

Про це пише BBC із посиланням на рішення суду, передає "Євопейська правда".

Підліток, як пишуть журналісти, який з моменту нападу у травні 2023 року перебуває у психіатричній лікарні, не може постати перед судом, оскільки не досяг віку кримінальної відповідальності.

Однак його батьків звинуватили в "серйозному діянні проти загальної безпеки" через те, що вони не забезпечили належне зберігання зброї та боєприпасів. Вони заперечують ці звинувачення.

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Як передає мовник, батько хлопця – Владімір Кечмановє – був засуджений до 14,5 років ув'язнення. Його визнали винним також у недогляді за неповнолітнім.

Його мати – Міляну Кечмановє – засудили до трьох років позбавлення волі. Її визнали винною у недогляді за неповнолітнім, але виправдали у незаконному зберіганні зброї та боєприпасів.

Також до 1,3 року позбавлення волі засудили Неманья Марінковича – інструктора стрілецького клубу "Партизан", який навчив хлопчика користуватися зброєю.

Неповнолітнього, як пишуть журналісти, у жовтні допитали як свідка суддя, прокурор та адвокати сімей загиблих і поранених. Він також відповів на запитання матері вбитої дитини.

Підліток з пістолета свого батька застрелив дев'ятьох однокласників і охоронця в початковій школі в центрі Белграда, що стало першою в історії Сербії стріляниною в школі у травні 2023 року.

Тоді ЗМІ писали, що підліток, який відкрив стрілянину в одній зі шкіл сербської столиці Белграда, заздалегідь спланував напад, намалювавши ескізи класних кімнат і склавши список осіб, яких він планував вбити.

Нещодавно у Сербії суд визнав винним і засудив до 20 років ув'язнення молодого чоловіка, який застрелив дев'ятьох людей і поранив 12 під час одного з двох масових вбивств, що також сталися у травні 2023 року.