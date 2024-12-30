В Сербии осудили родителей подростка, который в прошлом году устроил стрельбу в школе

Родителей подростка, который в мае 2023 года убил девятерых детей и охранника во время массового расстрела в школе в Сербии, посадили в тюрьму в понедельник, 30 декабря.

Об этом пишет BBC со ссылкой на решение суда, передает "Европейская правда".

Подросток, как пишут журналисты, который с момента нападения в мае 2023 года находится в психиатрической больнице, не может предстать перед судом, поскольку не достиг возраста уголовной ответственности.

Однако его родителей обвинили в "серьезном деянии против общей безопасности" из-за того, что они не обеспечили надлежащее хранение оружия и боеприпасов. Они отрицают эти обвинения.

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Как передает вещатель, отец парня – Владимир Кечманово – был приговорен к 14,5 годам заключения. Его признали виновным также в недосмотре за несовершеннолетним.

Его мать – Миляну Кечманово – приговорили к трем годам лишения свободы. Ее признали виновной в недосмотре за несовершеннолетним, но оправдали в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

Также к 1,3 годам лишения свободы приговорили Неманья Маринковича – инструктора стрелкового клуба "Партизан", который научил мальчика пользоваться оружием.

Несовершеннолетнего, как пишут журналисты, в октябре допросили в качестве свидетеля судья, прокурор и адвокаты семей погибших и раненых. Он также ответил на вопросы матери убитого ребенка.

Подросток из пистолета своего отца застрелил девять одноклассников и охранника в начальной школе в центре Белграда, что стало первой в истории Сербии стрельбой в школе в мае 2023 года.

Тогда СМИ писали, что подросток, открывший стрельбу в одной из школ сербской столицы Белграда, заранее спланировал нападение, нарисовав эскизы классных комнат и составив список лиц, которых он планировал убить.

Недавно в Сербии суд признал виновным и приговорил к 20 годам заключения молодого человека, который застрелил девять человек и ранил 12 во время одного из двух массовых убийств, также произошедших в мае 2023 года.