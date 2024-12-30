Страны Балтии и Севера усилят мониторинг судов в Балтийском море

Балтийские и скандинавские страны планируют усилить мониторинг судов в Балтийском море после того, как на Рождество был поврежден подводный кабель между Финляндией и Эстонией.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

По словам Палуцкаса, страны работают над планом обеспечения безопасности энергетической инфраструктуры.

"Разрабатывается план действий, который будет координироваться не только между тремя странами Балтии, но и со скандинавскими странами, чтобы обеспечить, в первую очередь, определенный мониторинг – отслеживание передвижения судов и оценку рисков, чтобы обеспечить предотвращение в будущем, в том числе с помощью технологических средств", – сказал премьер-министр журналистам.

Реклама:

"План действий сейчас готовится", – добавил он.

Палуцкас отметил, что риск повреждения морских кабелей и саботажа растет, добавив, что перебои в работе силовых кабелей "могут стоить экономике от десятков до сотен миллионов евро из-за повышения цен за киловатт-час".

"У нас также будут собственные оффшорные ветровые электростанции, которые также требуют дополнительного внимания", – сказал он.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас заявил в понедельник, что Литва активизирует дополнительные меры мониторинга энергетической инфраструктуры после повреждения кабеля EstLink 2.

"Мы активируем определенные планы мониторинга [и] управления и рассматриваем, как усилить защиту инфраструктуры. Все планы были подготовлены ранее, но сейчас речь идет об их активизации или усилении внимания. Сейчас это внимание усиливается", – сказал он журналистам.

В следующем году Служба общественной безопасности (VST) начнет охранять объекты LitPol Link в Алитусе, инфраструктуру NordBalt в Клайпеде, центр обработки данных Litgrid в Вильнюсе и Литовскую электростанцию в Электренай. Правительство одобрило этот план в начале декабря.

Напомним, за последние дни на Балтике были повреждены несколько подводных кабелей, после чего страны региона и НАТО объявили об усиленных мерах безопасности.

Сообщалось, что Финляндия задержала судно Eagle S, в связи с обрывом кабеля связи в Балтийском море. По данным СМИ, на судне обнаружили оборудование, которое могло использоваться для шпионажа за самолетами и кораблями.

Подробнее об этом читайте в статье журналистки "ЕвроПравды" Марии Емец Российская война уходит под воду.