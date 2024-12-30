Молдова на пів року продовжила ліцензування імпорту сільгосппродукції з України

Уряд Молдови на засіданні 30 грудня на пів року продовжив ліцензування імпорту пшениці, кукурудзи та соняшнику.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Newsmaker.

Обмеження імпорту сільгосппродукції діятиме до 30 червня 2025 року.

В уряді уточнили, що продовження обмеження спрямоване на захист місцевих фермерів і підтримання стабільності на внутрішньому ринку. "Механізм ліцензування імпорту запровадили в жовтні 2023 року. Він допоміг запобігти надлишку імпорту продукції за нижчими цінами, що могло б призвести до зниження вартості місцевої продукції", – уточнили в уряді.

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За даними на початок грудня, у Молдові достатньо запасів пшениці, кукурудзи та соняшнику для покриття всіх внутрішніх потреб на найближчі місяці. Йдеться про 290 тис. тонн пшениці, 662 тис. тонн кукурудзи і 249 тис. тонн соняшнику.

Асоціація "Сила фермерів" 20 грудня погрожувала перекрити всі контрольно-пропускні пункти на кордоні з Україною через те, що влада все ще не продовжила обмеження імпорту зернових, яке закінчується 31 грудня.

Ліцензування імпорту в Молдову зернових, кукурудзи та соняшнику, нагадаємо, влада країни запровадила восени минулого року. Це було пов'язано з тим, що собівартість продукції в Україні і, як наслідок, ціна набагато нижча, ніж у Молдові.

Нагадаємо, ЄС з 2 липня задіяв механізм захисних мит щодо нових найменувань українських товарів – яєць та цукру.

ЄС навесні створив механізм запобіжників для обмеження вільної торгівлі з Україною. У червні цей механізм був задіяний уперше і поширився лише на одне найменування імпорту – український овес.