Молдова на полгода продлила лицензирование импорта сельхозпродукции из Украины

Правительство Молдовы на заседании 30 декабря на полгода продлило лицензирование импорта пшеницы, кукурузы и подсолнечника.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Newsmaker.

Ограничение импорта сельхозпродукции будет действовать до 30 июня 2025 года.

В правительстве уточнили, что продление ограничения направлено на защиту местных фермеров и поддержание стабильности на внутреннем рынке. "Механизм лицензирования импорта ввели в октябре 2023 года. Он помог предотвратить избыток импорта продукции по более низким ценам, что могло бы привести к снижению стоимости местной продукции", – уточнили в правительстве.

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По данным на начало декабря, в Молдове достаточно запасов пшеницы, кукурузы и подсолнечника для покрытия всех внутренних потребностей на ближайшие месяцы. Речь идет о 290 тыс. тонн пшеницы, 662 тыс. тонн кукурузы и 249 тыс. тонн подсолнечника.

Ассоциация "Сила фермеров" 20 декабря угрожала перекрыть все контрольно-пропускные пункты на границе с Украиной из-за того, что власти все еще не продлили ограничение импорта зерновых, которое истекает 31 декабря.

Лицензирование импорта в Молдову зерновых, кукурузы и подсолнечника, напомним, власти страны ввели осенью прошлого года. Это было связано с тем, что себестоимость продукции в Украине и, как следствие, цена намного ниже, чем в Молдове.

Напомним, ЕС со 2 июля задействовал механизм защитных пошлин в отношении новых наименований украинских товаров – яиц и сахара.

ЕС весной создал механизм предохранителей для ограничения свободной торговли с Украиной. В июне этот механизм был задействован впервые и распространился только на одно наименование импорта – украинский овес.