В Греции в результате пожара в отеле погиб его владелец, 11 человек пострадали

Пожар в отеле в понедельник привел к гибели его владельца и госпитализации 11 человек вблизи многовековых монастырей Метеоры в центральной Греции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает AP.

Трехэтажный отель в Каламбаке, городке неподалеку от Метеоры, получил значительные повреждения, сообщают представители пожарной службы.

Аварийные бригады спасли 26 человек, в том числе госпитализированных, а нескольких из них подняли с балконов с помощью крана.

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55-летний владелец отеля скончался от травм, полученных после падения с балкона, до прибытия пожарных.

Костас Папапулиос, председатель ассоциации отельеров региона, сообщил, что пострадавших расселили в другие соседние отели за счет ассоциации и местных властей.

"Владелец отеля пытался помочь гостям и, видимо, попал в ловушку, – сказал Папапулиос, – Неизвестно, прыгнул ли он с балкона, чтобы спастись от пламени, или задохнулся от дыма и упал".

Отель используется в основном людьми, посещающими Метеору, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, включающий 24 православных христианских монастыря, построенных около 600 лет назад на вершинах отвесных скальных образований, достигающих 550 метров от земли.

Свидетели пожара описывают хаотичные сцены, произошедшие вскоре после рассвета в понедельник, когда некоторые жители пытались спуститься с балконов, используя простыни. Огонь уничтожил значительную часть интерьера отеля, почернев стены и потолки номеров, а также коридоры здания, куда пожарные вошли во время спасательных работ.

Среди пострадавших четверо детей, которых доставили в больницу в соседнем городе Трикала. Пожарная служба сообщила, что на пожар, причину которого не удалось установить сразу, выехали 34 пожарных на 12 единицах техники.

В начале декабря в районе квартала Тарвекамп на севере Гааги в результате мощного взрыва в жилом доме погибли шесть человек, а от взрывной волны пострадали близлежащие дома.

А в середине месяца в результате взрыва в многоквартирном доме в городе Зноймо на юге Чехии пострадали восемь человек.