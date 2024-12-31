Глава МЗС Туреччини підтримує налагодження відносин із ЄС

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан закликав Європейський Союз повернутись у двосторонніх відносинах до президентства Ніколя Саркозі у Франції, який категорично виступав проти членства Анкари в ЄС.

Про це він сказав в інтервʼю France 24, повідомляє "Європейська правда"

За словами Фідана, до вступу на посаду Саркозі у 2007 році ЄС мав стратегічний погляд на Туреччину, але після того двосторонні відносини були принесені у жертву "внутрішній політиці".

На думку турецького міністра, перед Європою постав вибір: дати членство Туреччині, таким чином отримавши власний центр сили в близькосхідному регіоні, чи "залишатися залежною від інших акторів у питаннях своєї безпеки".

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"Якби Туреччина стала членом ЄС у 2007 або 2008 році, коли їй була надана чітка дорожня карта, відбувалися реформи в ЄС, жодні інші міжнародні актори не загрожували Туреччині, процес, що базується на заслугах, був би на правильному шляху", – вважає Фідан.

Натомість, додав він, процес вступу згодом "перетворився на дискусію про політику ідентичності".

"Я думаю, що ми повинні змінити це і повернутися до ситуації, яка була до Саркозі. Необхідно відкрити шлях до членства на основі заслуг. Туреччина повинна об'єднатися з Європою, щоб створити більш ефективну силу в регіоні", – зазначив глава МЗС Туреччини.

Шлях Туреччини до членства в Європейському Союзі розпочався в 1963 році. У 1995-му країна вступила в митний союз з ЄС. Чотирма роками пізніше вона отримала статус кандидата на вступ, а у 2005 році – розпочала переговори.

Євроінтеграційний прогрес Туреччини загальмувався через низку факторів, зокрема занепокоєння щодо прав людини, демократичного врядування та невирішеної суперечки стосовно Кіпру, північна частина якого окупована турецькими військами.

Туреччина формально залишається кандидатом на членство в Євросоюзі, хоча з боку турецького керівництва лунають критичні коментарі на адресу ЄС.