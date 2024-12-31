Глава МИД Турции поддерживает налаживание отношений с ЕС

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал Европейский Союз вернуться в двусторонних отношениях к президентству Николя Саркози во Франции, который категорически выступал против членства Анкары в ЕС.

Об этом он сказал в интервью France 24, сообщает "Европейская правда"

По словам Фидана, до вступления в должность Саркози в 2007 году ЕС имел стратегический взгляд на Турцию, но после этого двусторонние отношения были принесены в жертву "внутренней политике".

По мнению турецкого министра, перед Европой встал выбор: дать членство Турции, таким образом получив собственный центр силы в ближневосточном регионе, или "оставаться зависимой от других акторов в вопросах своей безопасности".

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"Если бы Турция стала членом ЕС в 2007 или 2008 году, когда ей была предоставлена четкая дорожная карта, происходили реформы в ЕС, никакие другие международные акторы не угрожали Турции, процесс, основанный на заслугах, был бы на правильном пути", – считает Фидан.

Вместо этого, добавил он, процесс вступления впоследствии "превратился в дискуссию о политике идентичности".

"Я думаю, что мы должны изменить это и вернуться к ситуации, которая была до Саркози. Необходимо открыть путь к членству на основе заслуг. Турция должна объединиться с Европой, чтобы создать более эффективную силу в регионе", – отметил глава МИД Турции.

Путь Турции к членству в Европейском Союзе начался в 1963 году. В 1995-м страна вступила в таможенный союз с ЕС. Четырьмя годами позже она получила статус кандидата на вступление, а в 2005 году – начала переговоры.

Евроинтеграционный прогресс Турции затормозился из-за ряда факторов, в частности беспокойства относительно прав человека, демократического управления и нерешенного спора относительно Кипра, северная часть которого оккупирована турецкими войсками.

Турция формально остается кандидатом на членство в Евросоюзе, хотя со стороны турецкого руководства звучат критические комментарии в адрес ЕС.