Данці не вірять, що перша новорічна промова короля буде кращою, ніж у його матері

Громадяни Данії вважають, що король Фредерік, який 31 грудня виголосить першу новорічну промову як монарх країни, виступить гірше за свою матір, багаторічну королеву Маргрете ІІ.

Про це свідчить опитування суспільного мовника DR, повідомляє "Європейська правда".

Лише 17% данців висловили очікування, що цього року король Фредерік виголосить кращу новорічну промову, ніж королева Маргрете.

Натомість 40% людей не очікують, що король Фредерік виголосить кращу промову, ніж його мати, ще стільки ж відповіли, що не знають, а 3% вирішили не відповідати на питання.

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Сам Фредерік у автобіографії, опублікованій на початку 2024 року, безпосередньо торкався теми новорічних королівських промов.

"Багато данців, напевно, думають: "Цікаво, як Фредерік впорається з новорічними промовами? Чи зможе він продовжити спадщину своєї матері?" – Все буде добре", – писав тоді він.

Нагадаємо, королева Данії Маргрете ІІ оголосила про своє зречення від престолу, посилаючись на стан здоров'я, у новорічній промові 2023 року, та передала престол сину Фредеріку.

Водночас Маргрете II зберегла титул королеви після зречення.