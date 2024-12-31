Датчане не верят, что первая новогодняя речь короля будет лучше, чем у его матери

Граждане Дании считают, что король Фредерик, который 31 декабря произнесет первую новогоднюю речь как монарх страны, выступит хуже своей матери, многолетнюю королеву Маргрете II.

Об этом свидетельствует опрос общественного вещателя DR, сообщает "Европейская правда".

Только 17% датчан выразили ожидания, что в этом году король Фредерик произнесет лучшую новогоднюю речь, чем королева Маргрете.

Зато 40% людей не ожидают, что король Фредерик произнесет лучшую речь, чем его мать, еще столько же ответили, что не знают, а 3% решили не отвечать на вопрос.

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Сам Фредерик в автобиографии, опубликованной в начале 2024 года, непосредственно касался темы новогодних королевских речей.

"Многие датчане, наверное, думают: "Интересно, как Фредерик справится с новогодними речами? Сможет ли он продолжить наследие своей матери?" – Все будет хорошо", – писал тогда он.

Напомним, королева Дании Маргрете II объявила о своем отречении от престола, ссылаясь на состояние здоровья, в новогодней речи 2023 года, и передала престол сыну Фредерику.

В то же время Маргрете II сохранила титул королевы после отречения.