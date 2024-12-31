У Греції під час наркорейду затримали двоюрідну сестру президента Азербайджану

Двоюрідну сестру азербайджанського президента Ільхама Алієва, діджейку Іззат Ханим Джавадову, затримали у передмісті Афін на вечірці за підозрою у поширенні наркотиків.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Грецька поліція офіційно повідомила про затримання 13 людей під час вечірки на розкішній віллі в місті Калівія, що неподалік Афін.

Організатора вечірки "знайшли у спальні" зі 45 пакетами кокаїну, екстазі та кристалічного метамфетаміну, а також сейфом, де зберігалось понад 43 тисячі євро.

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Джерело у поліції Греції підтвердило AFP, що йдеться про Джавадову, відому у діджейському світі як Mikaela Jav.

Mikaela Jav

Вона та ще дев'ять затриманих постануть перед суддею у четвер, 2 січня, за звинуваченням у незаконному обігу і вживанні наркотиків. Трьом співробітникам поліції, які охороняли віллу, звинувачення поки не висувають, оскільки триває розслідування.

Джавадова – донька покійного дядька Ільхама Алієва Джалала, яка має британське громадянство. У своїх соцмережах вона показує, що часто працює діджейкою на Ібіці.

За даними Національного агентства з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Джавадова та її чоловік Сулейман Джавадов у 2021 році допомогли відмити 4 мільйони фунтів стерлінгів азербайджанської влади.

У 2018 році було також викрито масштабну корупційну схему Азербайджану в Парламентській асамблеї Ради Європи.