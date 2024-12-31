В Греции во время наркорейда задержали двоюродную сестру президента Азербайджана

Двоюродную сестру азербайджанского президента Ильхама Алиева, диджейка Иззат Ханым Джавадова, задержали в пригороде Афин на вечеринке по подозрению в распространении наркотиков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Греческая полиция официально сообщила о задержании 13 человек во время вечеринки на роскошной вилле в городе Каливия, недалеко от Афин.

Организатора вечеринки "нашли в спальне" с 45 пакетами кокаина, экстази и кристаллического метамфетамина, а также сейфом, где хранилось более 43 тысяч евро.

Реклама:

Источник в полиции Греции подтвердил AFP, что речь идет о Джавадовой, известной в диджейском мире как Mikaela Jav.

Mikaela Jav

Она и еще девять задержанных предстанут перед судьей в четверг, 2 января, по обвинению в незаконном обороте и употреблении наркотиков. Трем сотрудникам полиции, которые охраняли виллу, обвинения пока не предъявляют, поскольку продолжается расследование.

Джавадова – дочь покойного дяди Ильхама Алиева Джалала, которая имеет британское гражданство. В своих соцсетях она показывает, что часто работает диджейкой на Ибице.

По данным Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании, Джавадова и ее муж Сулейман Джавадов в 2021 году помогли отмыть 4 миллиона фунтов стерлингов азербайджанских властей.

В 2018 году была также разоблачена масштабная коррупционная схема Азербайджана в Парламентской ассамблее Совета Европы.