Кандидат в глави МЗС Литви вважає, що відновлення дипвідносин з Китаєм залежить від Пекіна

Кандидат на посаду Міністра закордонних справ Литви Кястутіс Будрис вважає, що Китай повинен ініціювати відновлення повноцінного дипломатичного представництва з Литвою.

Його слова цитує LRT, передає "Європейська правда".

Як заявив Будрис, саме Китай вирішив відкликати свого посла з Литви і вимагав від'їзду представника Литви з Пекіна у відповідь на відкриття представництва Тайваню у Вільнюсі.

"Не Литва прийняла рішення про зниження рівня дипломатичного представництва і взагалі ініціювала зміну його форми, яка навіть не визначена нашими законами", – наголосив він.

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Він акцентував, що якщо є можливість мати дипломатичні відноси із Китаєм із забезпеченням литовської національної безпеки – то це варто зробити.

"Ніхто не проти цього, і я не бачу розбіжностей у політичному спектрі, але м'яч не на нашому полі, і це не була ініціатива Литви", – додав він.

Як відомо, відносини Литви з Китаєм погіршилися в 2021 році після того, як Вільнюс запропонував Тайваню відкрити представництво під назвою "Тайванське", а не "Тайпейське".

Пекін назвав це порушенням політики "одного Китаю", яка передбачає непідтримання окремих відносин із Тайванем, знизив рівень дипломатичних відносин з Литвою і запровадив торговельні обмеження.

Нещодавно новий прем'єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас заявив, що готовий відновити дипломатичні відносини з Китаєм, але наголосив, що це не означає м’якшого ставлення до дій китайської влади.

Водночас, минулої п'ятниці Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту. Палуцкас заявив, що не знав про таке рішення.

А в Китаї висловили обурення цим рішенням і пригрозили Литві заходами у відповідь.