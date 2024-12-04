Кандидат в главы МИД Литвы считает, что воссоздание дипотношений с Китаем зависит от Пекина

Кандидат на должность Министра иностранных дел Литвы Кястутис Будрис считает, что Китай должен инициировать восстановление полноценного дипломатического представительства с Литвой.

Его слова цитирует LRT, передает "Европейская правда".

Как заявил Будрис, именно Китай решил отозвать своего посла из Литвы и требовал отъезда представителя Литвы из Пекина в ответ на открытие представительства Тайваня в Вильнюсе.

"Не Литва приняла решение о снижении уровня дипломатического представительства и вообще инициировала изменение его формы, которая даже не определена нашими законами", – подчеркнул он.

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Он акцентировал, что если есть возможность иметь дипломатические отношения с Китаем с обеспечением литовской национальной безопасности – то это стоит сделать.

"Никто не против этого, и я не вижу разногласий в политическом спектре, но мяч не на нашем поле, и это не была инициатива Литвы", – добавил он.

Как известно, отношения Литвы с Китаем ухудшились в 2021 году после того, как Вильнюс предложил Тайваню открыть представительство под названием "Тайваньское", а не "Тайпейское".

Пекин назвал это нарушением политики "одного Китая", которая предусматривает неподдержание отдельных отношений с Тайванем, снизил уровень дипломатических отношений с Литвой и ввел торговые ограничения.

Недавно новый премьер-министр Литвы Гинтаутас Палуцкас заявил, что готов восстановить дипломатические отношения с Китаем, но подчеркнул, что это не означает более мягкого отношения к действиям китайских властей.

В то же время, в минувшую пятницу Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту. Палуцкас заявил, что не знал о таком решении.

А в Китае выразили возмущение этим решением и пригрозили Литве ответными мерами.