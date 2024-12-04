У польському Катовіце активісти протестують через вугільну промисловість

У середу, 4 грудня, у Польщі організація Greenpeace Poland організувала акцію протесту біля Міністерства промисловості у Катовіце з вимогою до уряду "припинити брехати громадськості".

Про це з посиланням на заяву організації повідомляє RMF24, передає "Європейська правда".

Як зазначив польський мовник, акція протесту відбувається у День святої Варвари, яка є покровителькою шахтарів.

Відтак у Катовіце Greenpeace Poland організувала акцію протесту – активісти розгорнули на будівлі плакат, адресований урядові: "Вугілля закінчується. Припиніть брехати".

Реклама:

Фото: Facebook

Як зазначила організація на своїй сторінці у Facebook, активісти вимагають від уряду "припинити брехати громадськості та розробити реалістичний і справедливий план, який дозволить Польщі відмовитися від вугілля".

"Польська енергетична політика базується на брехні, що вугілля має майбутнє. Згідно з аналізами, в найближчі 10 років всі вугільні електростанції в Польщі, ймовірно, будуть закриті. Уряд не може продовжувати ховати голову в пісок – він повинен зробити дати закриття шахт більш реалістичними і водночас допомогти шахтарям знайти іншу роботу", – стверджує організація.

Фото: Facebook

Як пишуть представники Greenpeace Poland, "вугілля – це дорогий бізнес", який країна не може собі дозволити.

"Лише цього та наступного року уряд витратить майже 18 млрд злотих на допомогу шахтам, звісно, з наших гаманців. Вугіллю кінець! Припиніть цю маячню", – заявили вони.

Фото: Facebook

Як зазначив польський мовник, уряд обіцяє реалізувати так званий соціальний контракт на видобуток вугілля.

Серед іншого, він передбачає, що галузь буде дотуватися за рахунок субсидій на зниження виробничих потужностей шахт до конкретних дат, а також встановлює перспективу роботи окремих шахт – останньої до 2049 року.

Нагадаємо, наразі Польща є однією з європейських країн, де немає жодної атомної електростанції, а більша частина енергії для нормального функціонування країни отримується від теплових електростанцій, що працюють переважно на вугіллі.

У липні 2023 року уряд країни офіційно погодив будівництво першої атомної електростанції. Ця станція буде розташована у Поморському воєводстві, а її будівництво хочуть розпочати у 2026 році.