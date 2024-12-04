В польском Катовице активисты протестуют из-за угольной промышленности

В среду, 4 декабря, в Польше организация Greenpeace Poland организовала акцию протеста возле Министерства промышленности в Катовице с требованием к правительству "прекратить врать общественности".

Об этом со ссылкой на заявление организации сообщает RMF24, передает "Европейская правда".

Как отметил польский вещатель, акция протеста проходит в День святой Варвары, которая является покровительницей шахтеров.

В Катовице Greenpeace Poland организовала акцию протеста – активисты развернули на здании плакат, адресованный правительству: "Уголь заканчивается. Прекратите врать".

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Фото: Facebook

Как отметила организация на своей странице в Facebook, активисты требуют от правительства "прекратить врать общественности и разработать реалистичный и справедливый план, который позволит Польше отказаться от угля".

"Польская энергетическая политика базируется на лжи, что у угля есть будущее. Согласно анализам, в ближайшие 10 лет все угольные электростанции в Польше, вероятно, будут закрыты. Правительство не может продолжать прятать голову в песок – оно должно сделать даты закрытия шахт более реалистичными и в то же время помочь шахтерам найти другую работу", – утверждает организация.

Фото: Facebook

Как пишут представители Greenpeace Poland, "уголь – это дорогой бизнес", который страна не может себе позволить.

"Только в этом и следующем году правительство потратит почти 18 млрд злотых на помощь шахтам, конечно, из наших кошельков. Углю конец! Прекратите этот бред", – заявили они.

Фото: Facebook

Как отметил польский вещатель, правительство обещает реализовать так называемый социальный контракт на добычу угля.

Среди прочего, он предусматривает, что отрасль будет дотироваться за счет субсидий на снижение производственных мощностей шахт к конкретным датам, а также устанавливает перспективу работы отдельных шахт – последнюю до 2049 года.

Как известно, в сентябре 2021 года Суд ЕС постановил, что Польша должна платить по 500 тысяч евро за каждый день продолжения работы шахты в Туруве вопреки решению суда о ее остановке в качестве временной меры.

В правительстве Польши заявили, что не могут выполнять решение и не собираются платить штраф, ссылаясь на то, что близлежащая электростанция обеспечивает около 7% энергоснабжения страны и очень важна для экономики.

Наконец в начале февраля 2022 года Варшава и Прага заявили, что достигли компромисса, который учтет беспокойство Чехии относительно влияния шахты на окружающую среду и позволит Польше не закрывать ее. 4 февраля 2022 года Чехия отозвала свою жалобу на Польшу в Суд ЕС.

Польша утверждала, что штрафные санкции утратили силу, но Европейская комиссия требовала погашения задолженности. Поскольку она не получила денег, Брюссель вычислил штрафы из фондов ЕС, с чем не согласилась Варшава.