Очільник МЗС Британії бачить "руку Росії" у багатьох світових конфліктах

Міністр закордонних справ Британії Девід Леммі заявив, що наразі простежується присутність Росії у багатьох війнах, які тривають у світі.

Про це він заявив у Брюсселі в рамках засідання міністрів закордонних справ країн НАТО, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як заявив Леммі, присутність Росії простежується в багатьох війнах, які зараз відбуваються у світі. У контексті цього він закликав союзників по Альянсу "серйозно поставитися" до оборонних видатків.

"І коли ми дивимось на світ, на війну на нашому континенті в Європі, на величезну агресію, яку ми спостерігаємо на Близькому Сході за допомогою Ірану, і на розгортання конфлікту в Судані, а тепер і в Сирії, є одна країна, яка доклала до цього руку, і це – Росія", – наголосив він.

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Нещодавно в британському уряді попередили, що Росія готова розпочати проти країни "хвилю кібератак" і може "вимкнути світло для мільйонів людей".

Повідомляли також, що Швеція і Норвегія відмовляються від планів створення повністю безготівкових систем через побоювання, що це зробить їх вразливими перед загрозами безпеці з боку Росії.

3 грудня стало відомо, що генеральний секретар НАТО Марк Рютте попередив обраного президента США Дональда Трампа про "серйозну загрозу" з боку Китаю, Ірану і Північної Кореї, якщо Україну підштовхнуть до підписання мирної угоди на вигідних РФ умовах.