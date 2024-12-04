Глава МИД Британии видит "руку России" во многих мировых конфликтах

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что сейчас прослеживается присутствие России во многих войнах, которые идут в мире.

Об этом он заявил в Брюсселе в рамках заседания министров иностранных дел стран НАТО, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как заявил Лэмми, присутствие России прослеживается во многих войнах, которые сейчас происходят в мире. В контексте этого он призвал союзников по Альянсу "серьезно отнестись" к оборонным расходам.

"И когда мы смотрим на мир, на войну на нашем континенте в Европе, на огромную агрессию, которую мы наблюдаем на Ближнем Востоке с помощью Ирана, и на развертывание конфликта в Судане, а теперь и в Сирии, есть одна страна, которая приложила к этому руку, и это – Россия", – подчеркнул он.

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Недавно в британском правительстве предупредили, что Россия готова начать против страны "волну кибератак" и может "выключить свет для миллионов людей".

Сообщалось также, что Швеция и Норвегия отказываются от планов создания полностью безналичных систем из-за опасений, что это сделает их уязвимыми перед угрозами безопасности со стороны России.

3 декабря стало известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предупредил избранного президента США Дональда Трампа о "серьезной угрозе" со стороны Китая, Ирана и Северной Кореи, если Украину подтолкнут к подписанию мирного соглашения на выгодных РФ условиях.