СМИ: Корабль РФ на Балтике выпустил сигнальные боеприпасы во время операции ВВС Германии

В Балтийском море дошло до инцидента между российским кораблем и немецким военным вертолетом.

Об этом узнало немецкое агентство DPA от источников в Брюсселе, передает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Экипаж российского корабля выпустил сигнальные боеприпасы.

Вертолет выполнял разведывательную миссию.

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Дополнительные обстоятельства инцидента пока не сообщают.

Министр иностранных дел Анналена Бербок ранее кратко упомянула об этом инциденте в кулуарах встречи НАТО в Брюсселе. Однако она не предоставила никаких подробностей.

Использование сигнальных боеприпасов на самом деле распространено только в чрезвычайных ситуациях. Бербок отметила, что Балтийским морем неоднократно проходят корабли, участвующие в обходе санкций из-за российской захватнической войны против Украины.

Бербок также объявила, что будет усилен мониторинг трубопроводов и кабелей передачи данных в Балтийском море. По ее словам, будет расширена защита критической инфраструктуры с помощью патрулей. Причина – увеличение количества гибридных атак со стороны России и ее сторонников.

Напомним, в середине ноября в шведской экономической зоне в Балтийском море были повреждены два кабеля связи – между Швецией и Литвой и между Финляндией и Германией.

Правоохранители этих стран начали расследование, и подозрение, по неофициальной пока информации, пало на китайский сухогруз Yi Peng 3, который мог умышленно проволочь якорь по дну Балтийского моря, чтобы повредить кабели.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон направил официальный запрос в Китай с просьбой сотрудничать в расследовании повреждения кабелей в Балтийском море.