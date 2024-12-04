Немецкая "подруга Путина" пугает соотечественников "большой европейской войной"

Сара Вагенкнехт, лидер ультралевого Альянса Сары Вагенкнехт (АСВ) и журналистка Алиса Шварцер вместе с 36 другими лицами опубликовали очередное открытое письмо о войне России против Украины.

Об этом сообщает портал t-online, в распоряжении которого оказалось письмо, передает "Европейская правда"

Глава АСВ и публицистка в письме призывают предотвратить "большую европейскую войну".

Они утверждают, что немецким политикам "давно пора настаивать на деэскалации и немедленном прекращении огня с последующими мирными переговорами". При этом, по их мнению, стоит ориентироваться на мирный план Бразилии и Китая.

Реклама:

Среди подписантов письма также бывший министр внутренних дел СДПГ Отто Шили, бывшая фигуристка Катарина Витт, основатель Trigema Вольфганг Групп, бывший политик ХСС Петер Гаувейлер и писатель Юли Зех.

Письмо называется "Одна минута до двенадцати – предотвратить большую европейскую войну!", Шварцер и Вагенкнехт описывают войну как "захватническую войну России, нарушающую международное право". В "Обращении 38", как они называют свое письмо, они говорят, что Украине не хватает не только оружия, но и солдат, и утверждают, что "конца смертям" "не видно".

"Решение президента США Байдена, принятое в последнюю минуту", санкционировать атаки на Россию ракетами, поставляемыми США, "инициировало новый уровень эскалации". Поскольку Британия и Франция следуют этому примеру, риск для всей Европы резко возрастает, считают авторы письма. "Германия может стать новым полем битвы", – говорится в письме.

Они раскритиковали покидающего пост президента США Джо Байдена за разрешение на применение ракет в глубине территории России: "Байден отказался от этого шага в прошлом, чтобы, как он сам подчеркивал, избежать Третьей мировой войны. Или сейчас это уже не актуально?".

Сару Вагенкнехт уже долгое время называют "подругой Путина" из-за ее пророссийских взглядов. Недавно она предложила свой "мирный план": Запад прекратит поставки оружия Украине, если глава РФ "согласится на немедленное прекращение огня на текущей линии фронта".

Читайте также: "Подруга Путина" качает Германию: как антиукраинский ультиматум расколол партию Шольца