Минобороны ФРГ не подтверждает инцидент с россиянами в Балтийском море

Представитель Министерства обороны Германии отказался комментировать сообщения СМИ о якобы запуске Россией сигнальных ракет в сторону немецкого вертолета.

Комментарий приводит газета Suddeutche Zeitung, сообщает "Европейская правда".

Представитель немецкого Минобороны на просьбу прокомментировать инцидент в Балтийском море заявил, что нарушение правил на море или в воздушном пространстве время от времени случаются.

"И тогда это дело военно-морского флота или военно-воздушных сил, которые реагируют уравновешенно и имеют эффект деэскалации", – добавил он.

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СМИ ранее писали об инциденте в Балтийском море между российским кораблем и немецким вертолетом, который выполнял разведывательную миссию. В этот момент экипаж российского корабля якобы выпустил сигнальные боеприпасы.

Сигнальные боеприпасы применяют только в чрезвычайных ситуациях. Подробностей инцидента пока нет.

Балтийское море стало ареной противостояния России и НАТО в сфере шпионажа, а также защиты критической инфраструктуры.

СМИ ранее узнали, как российские суда под прикрытием рутинной гражданской деятельности вероятно собирают ценные данные о критической инфраструктуре в Балтийском море.