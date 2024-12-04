Захарова обрадовалась, что "западная гидра" не пустила ее на саммит ОБСЕ

Пресс-атташе МИД России Мария Захарова утверждает, что рада запрету на въезд на Мальту для участия в саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Своими мыслями она поделилась в Telegram, сообщает "Европейская правда".

Свой обширный пост Захарова начинает с печали о том, что "западная гидра" устроила много "козней" российским дипломатам.

Она заверила, что не расстроена невозможностью "выполнять свою работу" в этот раз, потому что сможет "пойти на концерт в Кремлевский дворец, где выступает детский коллектив "Домисолька".

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"В программе вечера – песня "Рождество. В добрый час!", созданная год назад совместно с белорусскими друзьями. Музыка Леонида Ширина, текст мой", – похвасталась Захарова.

"Не было бы счастья, да Запад помог", – подытожила пресс-атташе российского МИД, сопроводив фразу эмодзи с глазами-сердечками.

Ранее Министерство иностранных дел России сообщило, что Марии Захаровой аннулировали визу для участия в министерской встрече ОБСЕ на Мальте 5-6 декабря.

В то же время глава МИД России Сергей Лавров, хоть и под санкциями, но будет участвовать во встрече. Это станет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны.

В прошлом году его впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").