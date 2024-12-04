Росія бідкається, що Захарову не пустили на Мальту

Пресаташе Міністерства закордонних справ Росії Марії Захаровій анулювали візу для участі в міністерській зустрічі Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) на Мальті 5-6 грудня.

Про це йдеться у відозві російського МЗС, повідомляє "Європейська правда".

Відомство розповіло, що делегація Росії на зустрічі ОБСЄ на Мальті планує порушити проблему невидачі віз.

"Безпрецедентним випадком стало анулювання напередодні заходу вже виданої Мальтійським головуванням візи офіційному представнику МЗС Росії Захаровій з формулюванням "через не залежні від них обставини", – додали там.

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Деталей цих "обставин" російське зовнішньополітичне відомство не розкриває, але відомо, що Захарова ще з лютого 2022 року перебуває в санкційному списку ЄС.

Водночас глава МЗС Росії Сергєй Лавров, хоч і теж підсанкційний, але участь у міністерській зустрічі ОБСЄ на Мальті братиме.

Якщо Лаврова впустять на Мальту, це стане першою його поїздкою у країну ЄС за час повномасштабної війни. Польща під час свого головування в ОБСЄ у 2022 році відмовила Лаврову у в'їзді для участі у міністерській зустрічі в Лодзі.

Минулого року його впустили на міністеріал ОБСЄ у Північній Македонії, яка ще не є членом ЄС (детально про це – у відеоблозі "ЄвроПравди", а також у статті "ОБСЄ не осідлала Лаврова").