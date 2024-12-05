Австрийский суд отказал в экстрадиции Фирташа в США

Австрийский суд снова отказал в экстрадиции украинского олигарха Дмитрия Фирташа в США.

Об этом сообщает Vienna AT со ссылкой на слова пресс-секретаря суда, передает "Европейская правда".

Как отметило агентство, пресс-секретарь суда Вены подтвердила, что суд принял решение об отказе еще 7 ноября, но объявил о нем во вторник, 3 декабря, вечером.

В свою очередь, прокуратура заявила о подаче апелляции. Это она должна сделать до 16 декабря.

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Напомним, Дмитрия Фирташа задержали в Австрии в марте 2014 года по запросу американских следователей, но выпустили под залог в 125 млн евро, после чего он оспаривал свою экстрадицию в США. Олигарху грозит до 50 лет тюрьмы и конфискация всех активов.

16 июня 2023 года сообщалось, что австрийский суд вынес решение в пользу Фирташа по делу о требовании экстрадировать его в США по обвинению в коррупции.

В конце июня 2023 года DW сообщила, что Фирташ пытается получить дипломатический иммунитет через работу при учреждении ООН UNIDO, чтобы остановить процедуру экстрадиции в США, ссылаясь на дипломатический иммунитет. UNIDO, в свою очередь, опровергло эту информацию.

В ноябре 2024 года Великобритания объявила о введении санкций против Фирташа.