Президент Литви пояснив, чому не затвердив кандидатів у міністри від "антисемітської" партії

Президент Литви Гітанас Науседа пояснив, чому не затвердив кандидатів на посади міністрів в новому уряді від скандальної партії "Зоря Німану", лідера якої звинувачують в антисемітизмі.

Заяву Науседи наводить Delfi, повідомляє "Європейська правда".

За його словами, один з кандидатів був занадто схильний до компромісів, а інший не виявив достатньо ініціативи.

"Впало в око те, що все-таки не було дуже чіткого бачення, особливо щодо першої половини 2027 року. Один із кандидатів (не буду називати його ім'я) сказав, що ще не читав про це, але обов'язково прочитає", – сказав Науседа.

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Інший кандидат, як розповів литовський президент, "дуже багато говорив про компроміс".

"В мене склалося враження, що компроміс може перетворитися на міжгалузеві поступки, і будуть знехтувані ті цілі, які, як і раніше, залишаються важливими в зеленому порядку денному – наш внесок у зміну клімату", – додав він.

Напередодні Науседа підписав указ про завтердження нового уряду на чолі з представником соціал-демократів Гінтаутасом Палуцкасом.

Він затвердив новий склад уряду без кандидатів від скандальної партії "Зоря Німану" на посади міністра юстиції та міністра довкілля.

Нагадаємо, формування нової коаліції у Литві супроводжувалося критикою через згоду соціал-демократів співпрацювати з партією "Зоря Німану", лідера якої Ремігіюса Жемайтайтіса звинувачують в антисемітизмі.

3 грудня Сейм Литви проголосував за зняття депутатської недоторканності з Жемайтайтіса.

Деталі читайте у статті: Литва обирає "антисемітську" коаліцію: навіщо Вільнюс підставився під гостру критику союзників.