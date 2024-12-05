Президент Литвы объяснил, почему не утвердил кандидатов в министры от "антисемитской" партии

Президент Литвы Гитанас Науседа объяснил, почему не утвердил кандидатов на должности министров в новом правительстве от скандальной партии "Заря Немана", лидера которой обвиняют в антисемитизме.

Заявление Науседы приводит Delfi, сообщает "Европейская правда".

По его словам, один из кандидатов был слишком склонен к компромиссам, а другой не проявил достаточно инициативы.

"Бросилось в глаза то, что все-таки не было очень четкого видения, особенно по первой половине 2027 года. Один из кандидатов (не буду называть его имя) сказал, что еще не читал об этом, но обязательно прочитает", – сказал Науседа.

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Другой кандидат, как рассказал литовский президент, "очень много говорил о компромиссе".

"У меня сложилось впечатление, что компромисс может превратиться в межотраслевые уступки, и будут отвергнуты те цели, которые по-прежнему остаются важными в зеленой повестке дня – наш вклад в изменение климата", – добавил он.

Накануне Науседа подписал указ об утверждении нового правительства во главе с представителем социал-демократов Гинтаутасом Палуцкасом.

Он утвердил новый состав правительства без кандидатов от скандальной партии "Заря Немана" на должности министра юстиции и министра окружающей среды.

Напомним, формирование новой коалиции в Литве сопровождалось критикой из-за согласия социал-демократов сотрудничать с партией "Заря Немана", лидера которой Ремигиюса Жемайтайтиса обвиняют в антисемитизме.

3 декабря Сейм Литвы проголосовал за снятие депутатской неприкосновенности с Жемайтайтиса.

Детали читайте в статье: Литва выбирает "антисемитскую" коалицию: зачем Вильнюс подставился под острую критику союзников.