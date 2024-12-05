Главы МИД Польши и Чехии "не будут слушать ложь" Лаврова на ОБСЕ

Министры иностранных дел Польши и Чехии – Радослав Сикорский и Ян Липавский – заявили, что не будут слушать выступление их российского "коллеги" Сергея Лаврова на заседании Совета министров ОБСЕ.

Об этом сообщил польский вещатель RMF24, передает "Европейская правда".

Как передают журналисты, перед началом заседания Совета министров ОБСЕ на Мальте Сикорский заявил, что не будет слушать выступление Лаврова.

"Я не буду слушать ложь. Я не буду сидеть за одним столом с Лавровым", – заявил он.

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Сикорский акцентировал, что "Лавров приезжает сюда, чтобы врать о российском вторжении и о том, что Россия делает в Украине".

"Сегодня Россия не уважает ни границы в Европе, ни права человека. И ей дали шанс стать более европейской. Россия должна убраться из Украины, и только тогда эта организация будет иметь смысл", – добавил он.

Глава МИД Чехии Ян Липавский в свою очередь по дороге на дебаты заявил, что выйдет из зала во время выступления Лаврова.

"Я не собираюсь слушать ядовитую ложь", – подчеркнул он.

Ранее МИД Украины анонсировал визит главы Андрея Сибиги на министерскую встречу ОБСЕ на Мальте, где будет присутствовать Лавров.

Писали о том, что глава МИД России Сергей Лавров, хоть и находится под санкциями ЕС, но будет участвовать в министерской встрече ОБСЕ на Мальте. Это станет первой его поездкой в страну ЕС за время полномасштабной войны.

По информации СМИ, Лавров будет участвовать в обеде в первый день заседания ОБСЕ, но не будет присутствовать на ужине, темой которого будет российская агрессия против Украины.

В прошлом году главу российского МИД впустили на министериал ОБСЕ в Северной Македонии, которая еще не является членом ЕС (подробно об этом – в видеоблоге "ЕвроПравды", а также в статье "ОБСЕ не оседлала Лаврова").