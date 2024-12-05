Президентка Грузії відреагувала на санкції України проти Іванішвілі і його поплічників

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі прокоментувала заяву свого українського колеги Володимира Зеленського про запровадження санкцій проти засновника партії "Грузинська мрія" Бідзіни Іванішвілі і 19 його спільників.

Відповідний допис Зурабішвілі зробила у себе в X (Twitter), повідомляє "Європейська правда".

У дописі вона поділилась відеозверненням Зеленського, в якому він оголошує про санкції і написала: "Краще і не скажеш".

Вона також подякувала українському президенту за це рішення.

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"Росія намагається повернути контроль над Чорним морем", – додала Зурабішвілі.

Раніше Зеленський повідомив, що підписав указ, який надає силу рішенню РНБО про санкції проти Іванішвілі і 19 його поплічників. Він також закликав Європу та Америку діяти так само принципово.

Нагадаємо, у Грузії вже тиждень тривають протести після заяви прем’єра про те, що Тбілісі до 2029 року ставить на паузу питання про відкриття перемовин про вступ до ЄС.

Балтійські держави вже оголосили санкції проти грузинських посадовців, дотичних до розгону протестів, у тому числі фактичного лідера партії влади, олігарха Бідзіни Іванішвілі.

Детальніше про події у Грузії дивіться у відеоблозі про причини та наслідки протестів та читайте у статті "Влада Грузії змінює зовнішній курс і дає старт революції".