Президент Грузии отреагировала на санкции Украины против Иванишвили и его приспешников

Президент Грузии Саломе Зурабишвили прокомментировала заявление своего украинского коллеги Владимира Зеленского о введении санкций против основателя партии "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили и 19 его сообщников.

Соответствующее сообщение Зурабишвили сделала у себя в X (Twitter), сообщает "Европейская правда".

В посте она поделилась видеообращением Зеленского, в котором он объявляет о санкциях и написала: "Лучше и не скажешь".

Она также поблагодарила украинского президента за это решение.

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"Россия пытается вернуть контроль над Черным морем", – добавила Зурабишвили.

Ранее Зеленский сообщил, что подписал указ, который придает силу решению СНБО о санкциях против Иванишвили и 19 его приспешников. Он также призвал Европу и Америку действовать так же принципиально.

Напомним, в Грузии уже неделю продолжаются протесты после заявления премьера о том, что Тбилиси до 2029 года ставит на паузу вопрос об открытии переговоров о вступлении в ЕС.

Балтийские государства уже объявили санкции против грузинских чиновников, причастных к разгону протестов, в том числе фактического лидера партии власти, олигарха Бидзины Иванишвили.

Подробнее о событиях в Грузии смотрите в видеоблоге о причинах и последствиях протестов и читайте в статье "Власть Грузии меняет внешний курс и дает старт революции".