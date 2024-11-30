У Латвії засудили до в'язниці тіктокера, який прославляв Росію і війну

Ризький міський суд ухвалив вирок тіктокеру Дмитрієві Матаєву, якого обвинувачували у виправданні геноциду, злочинів проти людяності, миру і воєнних злочинів, а також розпалюванні національної, етнічної та расової ворожнечі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал Delfi.

Суд визнав Матаєва винним за обома статтями Кримінального закону Латвії, призначивши сумарно один рік позбавлення волі. До цього терміну буде зараховано час, проведений ним під арештом з 25 квітня 2024 року. Саме цього дня його затримали співробітники Служби держбезпеки (СДБ).

Навесні нинішнього року СДБ, не називаючи імені затриманого, повідомила, що кримінальний процес щодо згаданої особи було розпочато 26 березня, коли в соціальній мережі TikTok виявили низку опублікованих Дмитрієм Матаєвим відеороликів російською мовою, у яких містяться ознаки злочинів.

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У СДБ пояснили, що затриманий у своїх відео в TikTok "висловлював підтримку Росії і війні в Україні, а також агресивно і з ненавистю висловлювався про латишів та інших жителів Латвії, які підтримують Україну".

Під час кримінально-процесуальних дій співробітники СДБ вилучили кілька носіїв даних, особисті записи, а також одяг та інші предмети з російською та радянською символікою. Затриманий потрапив у поле зору СДБ ще 2023 року у зв'язку з агресивними коментарями в соціальній мережі Facebook, у яких він висловлював підтримку Росії.

У серпні 2023 року СДБ провела з Матаєвим превентивну бесіду, попередивши, що такі дії можна порівняти зі злочинами, за які передбачена кримінальна відповідальність. Однак, як зазначили в Службі держбезпеки, навесні 2024 року Дмитрій Матаєв був вельми помітний у соцмережах TikTok і Telegram, де в різних відеороликах він скаржився на "мовний геноцид по відношенню до росіян", а також на інші проблеми.

Нагадаємо, на початку жовтня литовські прикордонники відмовлялись пропускати вагони транзитного поїзда Москва – Калінінград, на яких були намальовані літера "Z", а також напис "Вильнюс – город России".

Також співробітники Служби держбезпеки Латвії затримали громадянина країни, підозрюваного в публічному прославлянні Путіна та виправданні тероризму.